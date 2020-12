Bari-Avellino | le probabili formazioni

barinelpallone : Bari-Avellino: mister Auteri ne convoca 21. Assenti in cinque... - irpiniatimes1 : Us Avellino, i convocati per Bari.Torna Bruzzo - ottopagine : Bari - Avellino, convocati e probabile formazione dei lupi #Avellino - Borderline_24 : #Bari-#Avellino, #Auteri avverte: 'Abbiamo il dovere di vincere e fare una grande gara' -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Avellino

Goal.com

Bari-Avellino in campo per la 16a giornata del girone C di Serie C: dove vedere in streaming il match domenica 20 dicembre, no Rojadirecta ...Oggi pomeriggio in campo al San Nicola il big match della sedicesima giornata di Serie C girone C, il Bari di Auteri ospita l’Avellino di Braglia. In palio preziosi punti playoff, ma soprattutto la po ...