Bari-Avellino, le probabili formazioni: Lollo al posto di De Risio, D'Ursi completa il tridente (Di domenica 20 dicembre 2020) Altra delicata sfida di campionato per il Bari che alle 15:00 ospiterà l'Avellino nel match valevole per la 16ª giornata di campionato di Serie C. Una partita in cui, dopo il pareggio con la ... Leggi su baritoday (Di domenica 20 dicembre 2020) Altra delicata sfida di campionato per ilche alle 15:00 ospiterà l'nel match valevole per la 16ª giornata di campionato di Serie C. Una partita in cui, dopo il pareggio con la ...

Over, Under, 1, X e 2…diamo i numeri sulla Serie C

Oggi sarà di scena Bari-Avellino. Gli irpini sono sicuramente in crescita, anche dopo i quattro goal rifilati al Monopoli, ma il Bari in casa avrebbe finalmente l’occasione di concentrarsi per fare ...

Avellino, 23 convocati per la trasferta di Bari: c'è l'ex Maniero

L'Avellino, tramite una nota ufficiale, ha diramato l'elenco dei calciatori a disposizione per la sfida di oggi pomeriggio al San Nicola. Nella lista non ci sono gli ...

