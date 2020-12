Barbara D’Urso smascherata, s’inventa la medium certificata dall’Università: arriva la smentita (FOTO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Barbara D’Urso presenta a Pomeriggio Cinque una medium Barbara D’Urso ha commesso una gaffe colossale e ora ne sta pagando le conseguenze. E se qualche minuto prima a Pomeriggio Cinque ha fatto sapere al suo pubblico che non avveniva la tradizionale liquefazione del sangue di San Gennaro, nella seconda parte la conduttrice napoletana ha invitato una medium in grado di comunicare con entità e gli angeli. Fin qui nulla di strano per tutti coloro che ci credono, la cosa assurda è stata la presentazione della donna da parte di Carmelita. Quest’ultima, infatti, ha detto ai telespettatori di Canale 5 e agli ospiti in studio e in collegamento, che la donna è certificata da parte dell’Università di Pavia. In pratica, sarebbe stata accreditata da punto di vista accademico ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 20 dicembre 2020)presenta a Pomeriggio Cinque unaha commesso una gaffe colossale e ora ne sta pagando le conseguenze. E se qualche minuto prima a Pomeriggio Cinque ha fatto sapere al suo pubblico che non avveniva la tradizionale liquefazione del sangue di San Gennaro, nella seconda parte la conduttrice napoletana ha invitato unain grado di comunicare con entità e gli angeli. Fin qui nulla di strano per tutti coloro che ci credono, la cosa assurda è stata la presentazione della donna da parte di Carmelita. Quest’ultima, infatti, ha detto ai telespettatori di Canale 5 e agli ospiti in studio e in collegamento, che la donna èda parte dell’Università di Pavia. In pratica, sarebbe stata accreditata da punto di vista accademico ...

dreamombra : Un po' Barbara D'Urso style. E ci piace. - pizzaesushi : le cose che avevamo preso (tutta merch dei txt e dei bts) sul banco della cassa come se le stessero disponendo su u… - Saekotanaka2 : Io, @K0ZUM3KENMA e @bstmiddleblockr siamo le barbara d'urso nel mondo di haikyuu, sappiamo tutto attenti?? - ChiaraAgus20 : @Abbiamovintonoi Non hai sentito che cosa ha detto la Capriotti da Barbara d'Urso? - SiracusaCiccio : @GiorgiaMeloni Sei così impegnata a non fare nulla che hai il tempo di fare la Barbara D'Urso...beh, forse siete pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News