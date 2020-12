Babbo Natale in visita nel Vesuviano: donati 2300 giocattoli (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Nonostante l’emergenza sanitaria il comune di Ottaviano, nel Vesuviano, non ha voluto rinunciare alla maglia del Natale. Da oggi circa 2300 giocattoli saranno donati ai bambini della città. La distribuzione dei doni natalizi è iniziata oggi e proseguirà nei prossimi giorni. E a consegnare i regali, nel massimo rispetto delle regole anti-covid, è direttamente Babbo Natale. “Un sorriso dei nostri piccoli restituisce la speranza a tutti noi ed era doveroso – ha spiegato il primo cittadino, Luca Capasso – per l’amministrazione comunale, trovare il modo di provare a farli felici, soprattutto in un periodo così difficile. Per questo, stiamo regalando un giocattolo a tutti i bambini ottavianesi fino ai 10 anni di età. Circa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Nonostante l’emergenza sanitaria il comune di Ottaviano, nel, non ha voluto rinunciare alla maglia del. Da oggi circasarannoai bambini della città. La distribuzione dei doni natalizi è iniziata oggi e proseguirà nei prossimi giorni. E a consegnare i regali, nel massimo rispetto delle regole anti-covid, è direttamente. “Un sorriso dei nostri piccoli restituisce la speranza a tutti noi ed era doveroso – ha spiegato il primo cittadino, Luca Capasso – per l’amministrazione comunale, trovare il modo di provare a farli felici, soprattutto in un periodo così difficile. Per questo, stiamo regalando un giocattolo a tutti i bambini ottavianesi fino ai 10 anni di età. Circa ...

