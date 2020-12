Azzolina sicura | “Il 7 gennaio la scuola riapre”

CorrNazionale : La ministra dell’Istruzione #Azzolina assicura alle famiglie: “Il 7 gennaio riapre la #scuola, il #Governo è unito… - micelnera : Questa mentecatta ora ha l'aria dimessa e contrita, quest'estate era baldanxosa e sicura di stare facendo la cosa g… - stemana1 : RT @sammy78873650: @DonnaModerna Esatto e tutti gli studenti asintomatici che sono stati costretti a contagiarsi andando nella scuola sicur… - sammy78873650 : @DonnaModerna Esatto e tutti gli studenti asintomatici che sono stati costretti a contagiarsi andando nella scuola… - ellellevercillo : @Nclosing123 @FranceskoNew @ScuolaNoCovid @sandrasavaglio @La_Calabria @AzzolinaLucia @ninospirli @Uffstamp1… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina sicura

La ministra dell’Istruzione Azzolina assicura alle famiglie: “Il 7 gennaio riapre la scuola, il Governo è unito e compatto” “Il Governo e’ molto unito sul fatto che il 7 si debba aprire. Abbiamo fa ...

I ragazzi della Dad: «Non ci sentiamo sicuri, no al rientro in classe il 7 gennaio»

Per ora meglio la Dad. Alla riapertura delle superiori dal 7 gennaio punta Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione. In classe vita dimezzata. Regole, invece, pienamente rispettate a scuola e, nello s ...