Azzolina | “Non dobbiamo perdere nemmeno un’ora Gli insegnanti salvano le vite come i medici”

"Noi non dobbiamo perdere nemmeno un'ora. Se noi lasciamolo i studenti a casa con la didattica a distanza facciamo un danno per il Paese". Lo ha detto la Ministra dell'Istruzione a Mezz'ora in più su Rai3. "Se è realistico che il 7 si aprano le scuole superiori? Sì, molto realistico. Erano aperte anche a settembre.

