Attenzione ai cibi troppo dolci! Le conseguenze per il cervello sono incredibili

Leggi su giornal

(Di domenica 20 dicembre 2020) Mangiare troppi dolci cioccolatini e troppe caramelle può essere una brutta abitudine. Quante volte il dentista quando eravate piccoli vi ha detto di fareai dolci perché rovinano i denti? Si tratta infatti di una classica frase riportata anche dai nostri genitori, e, magari anche dai nonni che nonostante ciò ci viziano comunque con qualche leccornia dolce. Mangiare troppi zuccheri tuttavia non fa male solo ai denti, ma anche a tutto il nostro organismo, soprattutto con l’avanzare degli anni. Uno dei rischi più frequenti può essere il diabete, tuttavia in base a uno studio recente svolto dell’Università di Bonn, non dovremmo assolutamente mangiare alcuni alimenti estremamente dolci perché poscausare dei danni al. Ma è vero che idolci fanno male al ...