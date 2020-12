Atalanta-Roma, sfida tra tridenti: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di domenica 20 dicembre 2020) La Roma fa visita all'Atalanta.Per dei giallorossi che stanno correndo non poco ci sono dei nerazzurri in crisi di prestazioni e con una delicata situazione interna. Due vittorie consecutive e quarto posto in classifica, questo il biglietto da visita con il quale la compagine guidata da PauloFonseca si presenterà - in diretta su Sky Sport Serie A - al Gewiss Stadium di Bergamo. Una forma smagliante ed una quadratura tattica che, dopo il primo anno di ambientamento del tecnico portoghese, è stata trovata e ampiamente collaudata nel corso di questo inizio di Serie A. L'Atalanta ha invece perso qualche certezza, a partire da capitan Gomez che - dopo l'ennesimo battibecco con Gasperini - non è nemmeno nella lista dei convocati per l'importante match. La compagine atalantina, di fatti, dovrà necessariamente fare a meno del ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Lafa visita all'.Per dei giallorossi che stanno correndo non poco ci sono dei nerazzurri in crisi di prestazioni e con una delicata situazione interna. Due vittorie consecutive e quarto posto in classifica, questo il biglietto da visita con il quale la compagine guidata da PauloFonseca si presenterà - in diretta su Sky Sport Serie A - al Gewiss Stadium di Bergamo. Una forma smagliante ed una quadratura tattica che, dopo il primo anno di ambientamento del tecnico portoghese, è stata trovata e ampiamente collaudata nel corso di questo inizio di Serie A. L'ha invece perso qualche certezza, a partire da capitan Gomez che - dopo l'ennesimo battibecco con Gasperini - non è nemmeno nella lista dei convocati per l'importante. La compagine atalantina, di fatti, dovrà necessariamente fare a meno del ...

