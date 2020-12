Atalanta-Roma: le formazioni ufficiali (Di domenica 20 dicembre 2020) Atalanta-Roma è la gara domenicale delle 18 della 13ª giornata di Serie A. Queste le scelte di Gasperini e Fonseca. Atalanta (3-4-2-1) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All.: Gasperini.Roma (3-4-2-1) – Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca. Foto: sito ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020)è la gara domenicale delle 18 della 13ª giornata di Serie A. Queste le scelte di Gasperini e Fonseca.(3-4-2-1) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All.: Gasperini.(3-4-2-1) – Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

