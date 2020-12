Atalanta-Roma in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 20 dicembre 2020) I nerazzurri di Gasperini sfidano i giallorossi di Fonseca nel big match della 13ª giornata di Serie A: dove vedere Atalanta-RomaL’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronta la Roma di Paulo Fonseca in uno dei big match più attesi della 13ª giornata di Serie A. La Dea, sempre alle prese con il caso Gómez, non convocato dal suo allenatore, è 8ª in classifica con 18 punti, la Lupa si trova in 4ª posizione a quota 24 e con un successo potrebbe migliorare ulteriormente il proprio piazzamento. Atalanta-Roma: la partita si giocherà domenica 20 dicembre 2020 alle ore 18.00 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo. La gara sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello di Brindisi.La partita Atalanta-Roma sarà trasmesso in tv in diretta e in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) I nerazzurri di Gasperini sfidano i giallorossi di Fonseca nel big match della 13ª giornata di Serie A:vedereL’di Gian Piero Gasperini affronta ladi Paulo Fonseca in uno dei big match più attesi della 13ª giornata di Serie A. La Dea, sempre alle prese con il caso Gómez, non convocato dal suo allenatore, è 8ª in classifica con 18 punti, la Lupa si trova in 4ª posizione a quota 24 e con un successo potrebbe migliorare ulteriormente il proprio piazzamento.: la partita si giocherà domenica 20 dicembre 2020 alle ore 18.00 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo. La gara sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello di Brindisi.La partitasarà trasmesso in tv in diretta e in ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ?? O Rei è #Ronaldo ?? #Roma, esame da grande. L'#Atalanta caccia Gomez ?? Imperat… - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - UranR4 : RT @PianiMino: Quanto è bello ora guardare Atalanta-Roma e Lazio-Napoli? - LucaBonetti7 : @SoloCristy @Danvesfood Quindi basta questo, un po' come l'Atalanta o la Roma. Basta avere la squadra -