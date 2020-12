Atalanta-Roma, il tackel di Gasperini alla domanda sul Papu Gomez: “Siete un po’ pesanti” (Di domenica 20 dicembre 2020) Un Giampiero Gasperini sicuramente soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi, dopo il poker calato alla Roma.Carico e deciso, il tecnico della "dea" presente davanti ai microfoni di Sky Sport che, ad una delle domande poste sul caso Papu ("Ci spiega la scelta di escludere Gomez?"), il mister atalantino ha così risposto."Quando si arrabbia un allenatore succede qualcosa, quando si arrabbia un presidente è un po' più difficile. E' una cosa che si aggiusterà con la società e aggiusterà la società. Siete un po' pesanti, abbiamo pareggiato con la Juventus, vinto con la Fiorentina, con l'Ajax e stasera e ancora ci chiedete questo. C'è stato un comunicato e basta".VIDEO Juventus-Atalanta, lite Gasperini-Gomez: il ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Un Giampierosicuramente soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi, dopo il poker calato.Carico e deciso, il tecnico della "dea" presente davanti ai microfoni di Sky Sport che, ad una delle domande poste sul caso("Ci spiega la scelta di escludere?"), il mister atalantino ha così risposto."Quando si arrabbia un allenatore succede qualcosa, quando si arrabbia un presidente è un po' più difficile. E' una cosa che si aggiusterà con la società e aggiusterà la società.un po', abbiamo pareggiato con la Juventus, vinto con la Fiorentina, con l'Ajax e stasera e ancora ci chiedete questo. C'è stato un comunicato e basta".VIDEO Juventus-, lite: il ...

