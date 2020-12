Atalanta-Roma diretta 2-1: Gosens di testa anticipa Mirante e ribalta la gara (Di domenica 20 dicembre 2020) 71' - Gasperini toglie Zapata e manda in campo Muriel 70' - Atalanta in vantaggio: Ilicic si mette la palla sul sinistro e crossa al centro dove Gosens di testa sfugge a... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 dicembre 2020) 71' - Gasperini toglie Zapata e manda in campo Muriel 70' -in vantaggio: Ilicic si mette la palla sul sinistro e crossa al centro dovedisfugge a...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ?? O Rei è #Ronaldo ?? #Roma, esame da grande. L'#Atalanta caccia Gomez ?? Imperat… - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - fabrizietto67 : Atalanta -Roma 3-1 Stiamo sulla buona strada Poi non dite che non ve do le dritte ???????? - canchamural : Serie A: Atalanta 2 - 1 Roma, 2do Tiempo. -