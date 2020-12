Atalanta-Roma diretta 0-1: Spinazzola colpisce il palo. Giallorossi vicini al raddoppio (Di domenica 20 dicembre 2020) 30' - Potenziale occasione per la Roma: Dzeko tenta di servire in verticale Pedro ma il pallone viene intercettato dalla difesa di Gasperini24' - Problemi fisici per Mirante. Il portiere... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 dicembre 2020) 30' - Potenziale occasione per la: Dzeko tenta di servire in verticale Pedro ma il pallone viene intercettato dalla difesa di Gasperini24' - Problemi fisici per Mirante. Il portiere...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ?? O Rei è #Ronaldo ?? #Roma, esame da grande. L'#Atalanta caccia Gomez ?? Imperat… - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - PagineRomaniste : 34' - Occasione Atalanta. La palla arriva tra i piedi di Malinowski e Mancini salva in angolo deviando la sfera.… - RickyGioia : Sono juventino e l Atalanta come squadra mi è anche simpatica ma se vince la Roma non mi dispiace solo perché Dallo… -