Atalanta-Roma diretta 0-1: Malinovskyi prova con il sinistro. Palla fuori (Di domenica 20 dicembre 2020) 49' - La Roma gestisce male un contropiede: Pedro perde il tempo per servire Karsdorp in profondità, l'olandese riesce comunque a servire Dzeko che viene però fermato da... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 dicembre 2020) 49' - Lagestisce male un contropiede: Pedro perde il tempo per servire Karsdorp in profondità, l'olandese riesce comunque a servire Dzeko che viene però fermato da...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ?? O Rei è #Ronaldo ?? #Roma, esame da grande. L'#Atalanta caccia Gomez ?? Imperat… - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - PagineRomaniste : 54' - Djimsiti dà una ginocchiata a Pedro, che resta a terra. Gasperini viene ammonito da Di Bello. Proteste per 'p… - claudioiade71 : RT @TeleuniversoTV: ?? Alle 22,35 su @TeleuniversoTV (c. 16 e 198) appuntamento con 'Goal di Notte', conduce @MichelePlastino #Atalanta #Rom… -