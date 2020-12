Atalanta-Roma 4-1, Ilicic illumina dopo il gol di Dzeko (Di domenica 20 dicembre 2020) L’Atalanta ribalta la Roma e vince 4-1. Non c’è il ‘Papu’ Gomez, ormai fuori dai piani di Gasperini, ma ci pensa Ilicic a ispirare la rimonta della Dea con due assist e un gol nella ripresa. I giallorossi sbloccano subito il risultato con Dzeko e dopo avere sfiorato il raddoppio con una conclusione di Spinazzola sul palo vanno al riposo in vantaggio per 1-0. Nella ripresa Gasperini inserisce Ilicic e la musica cambia completamente. Lo sloveno innesca Zapata sul gol dell’1-1 al 59?, serve l’assist per l’incornata di Gosens al 70? che vale il 2-1 e, dopo il 3-1 di Muriel al 72?, si mette in proprio firmando il poker dell’Atalanta all’85’ con una splendida azione personale. L’Atalanta sale così a quota 21 punti mentre la Roma resta a ... Leggi su funweek (Di domenica 20 dicembre 2020) L’ribalta lae vince 4-1. Non c’è il ‘Papu’ Gomez, ormai fuori dai piani di Gasperini, ma ci pensaa ispirare la rimonta della Dea con due assist e un gol nella ripresa. I giallorossi sbloccano subito il risultato con Dzeko eavere sfiorato il raddoppio con una conclusione di Spinazzola sul palo vanno al riposo in vantaggio per 1-0. Nella ripresa Gasperini inseriscee la musica cambia completamente. Lo sloveno innesca Zapata sul gol dell’1-1 al 59?, serve l’assist per l’incornata di Gosens al 70? che vale il 2-1 e,il 3-1 di Muriel al 72?, si mette in proprio firmando il poker dell’all’85’ con una splendida azione personale. L’sale così a quota 21 punti mentre laresta a ...

