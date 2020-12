Atalanta-Roma 4-1: Dzeko illude, poi anche senza Papu la Dea dilaga (Di domenica 20 dicembre 2020) Un tempo per illudersi e uno per crollare e perdere la scia delle tre squadre di testa. La Roma, avanti di un gol per un'ora, è stata ribaltata dall'Atalanta che - orfana del Papu Gomez "in castigo" - ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 dicembre 2020) Un tempo perrsi e uno per crollare e perdere la scia delle tre squadre di testa. La, avanti di un gol per un'ora, è stata ribaltata dall'che - orfana delGomez "in castigo" - ...

