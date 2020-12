Atalanta, il Papu Gomez sfoglia la margherita (Di domenica 20 dicembre 2020) Ben cinque, secondo la Gazzetta dello sport, i club sulle sue tracce. All'estero, attenzione al PSG. In Italia, interesse concreto da parte delle milanesi. Piacerebbe anche al Napoli di Gattuso e ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 20 dicembre 2020) Ben cinque, secondo la Gazzetta dello sport, i club sulle sue tracce. All'estero, attenzione al PSG. In Italia, interesse concreto da parte delle milanesi. Piacerebbe anche al Napoli di Gattuso e ...

DiMarzio : Papu #Gomez non sarà convocato per @Atalanta_BC @OfficialASRoma #calciomercato @SkySport - Italia_Notizie : Papu Gomez non convocato, l’addio all’Atalanta: sarà venduto a gennaio - Profilo3Marco : RT @Corriere: Gomez-Atalanta, è davvero addio. Non convocato con la Roma, sarà venduto a gennaio - genovesergio76 : I due gesti del Papu che hanno fatto infuriare l'Atalanta e Gasperini via @OneFootball. Leggilo qui: - Profilo3Marco : RT @Corriere: Gomez-Atalanta, è davvero addio. Non convocato con la Roma, sarà venduto a gennaio -