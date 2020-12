Atalanta, Gomez non convocato: l’Atalanta sta con Gasperini (Di domenica 20 dicembre 2020) La storia d’amore tra Gomez e l’Atalanta è ormai arrivata al capolinea: la non convocazione da parte di Gasperini è stata avallata dalla società La storia d’amore tra Gaperini, Papu Gomez e l’Atalanta è arrivata al capolinea. L’ultimo atto è la mancata convocazione del numero 10 argentino per la gara contro la Roma: decisione presa da Gasperini in accordo con la società, come riporta La Gazzetta dello Sport. L’Atalanta, dunque, non avrebbe tollerato gli ultimi atteggiamenti di Gomez e la cessione a gennaio sembra ormai inevitabile: le big del campionato sognano il colpo low cost per il mercato invernale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) La storia d’amore trae l’è ormai arrivata al capolinea: la non convocazione da parte diè stata avallata dalla società La storia d’amore tra Gaperini, Papue l’è arrivata al capolinea. L’ultimo atto è la mancata convocazione del numero 10 argentino per la gara contro la Roma: decisione presa dain accordo con la società, come riporta La Gazzetta dello Sport. L’, dunque, non avrebbe tollerato gli ultimi atteggiamenti die la cessione a gennaio sembra ormai inevitabile: le big del campionato sognano il colpo low cost per il mercato invernale. Leggi su Calcionews24.com

