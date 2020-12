Atalanta-Gomez, la fine di un'era: i nerazzurri faranno sognare anche senza il Papu? (Di domenica 20 dicembre 2020) Se il Papu dovesse andarsene davvero come sembra, la Dea riuscirà a sostituirlo a dovere o l'argentino è un giocatore insostituibile? Leggi su 90min (Di domenica 20 dicembre 2020) Se ildovesse andarsene davvero come sembra, la Dea riuscirà a sostituirlo a dovere o l'argentino è un giocatore insostituibile?

DiMarzio : Papu #Gomez non sarà convocato per @Atalanta_BC @OfficialASRoma #calciomercato @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - capuanogio : All’#Atalanta c’è un bell’ambientino, ma se lo dici sembra che stai facendo un torto a qualcuno #Gomez #Gasperini - paoloross1397 : A mente, l'unico gol che pur di annullarlo vanno a vedere i millimetri di un possesso a centrocampo di tempo prima.… - serieAnews_com : ???Asse di mercato bollenta tra #Milan ed #Atalanta ??L'annuncio dei rossoneri sul Papu #Gomez?? -