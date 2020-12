Atalanta devastante | va sotto Dzeko poi cala il poker Zapata-Gosens-Muriel-Ilicic

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 20 dicembre 2020) L’sconfigge la Roma e lo fa in rimonta. Come accaduto nel confronto della passata stagione, la Roma ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio grazie a un gol di: il bosniaco ha raccolto un invito di Mkhitaryan e ha trafitto Gollini al terzo minuto di gioco. Nella ripresa l’, con(riapparso ai suoi livelli) in campo al posto di Pessina ha prima trovato il punto del pari con, servito proprio da, poi è passata in vantaggio con un colpo di testa di, ancora su assist dello sloveno. La terza rete per i nerazzurri l’ha siglatae la quarta, a coronamento di una grande prestazione,al termine di un’azione individuale. Foto: Twitter Uefa Champions League L'articolo ...