Atalanta, contro la Roma una maglia speciale per Natale… (Di domenica 20 dicembre 2020) L'Atalanta giocherà questa sera alle 18.00 contro la Roma (CLICCA QUI PER LA PARTITA)l'ultima gara dell'anno in casa. Ecco perché, in occasione della sfida contro i giallorossi, la Dea opterà per una divisa molto particolare. Una maglia speciale per Natale che contribuirà ad un'iniziativa di beneficenza pensata dalla società in collaborazione con gli sponsor e la tv ufficiale del club.Atalanta: la maglia di Natalecaption id="attachment 1068239" align="alignnone" width="665" Atalanta maglia Natale (Twitter Atalanta)/captionCome riportato dalla stessa società bergamasca, in occasione del match contro i giallorossi, la squadra di Gasperini indosserà una maglia ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) L'giocherà questa sera alle 18.00la(CLICCA QUI PER LA PARTITA)l'ultima gara dell'anno in casa. Ecco perché, in occasione della sfidai giallorossi, la Dea opterà per una divisa molto particolare. Unaper Natale che contribuirà ad un'iniziativa di beneficenza pensata dalla società in collaborazione con gli sponsor e la tv ufficiale del club.: ladi Natalecaption id="attachment 1068239" align="alignnone" width="665"Natale (Twitter)/captionCome riportato dalla stessa società bergamasca, in occasione del matchi giallorossi, la squadra di Gasperini indosserà una...

romeoagresti : #Juventus: #Arthur, a causa della forte contusione alla coscia destra rimediata contro l’Atalanta, non è stato conv… - SerieA : Vittoria casalinga per l’@Atalanta_BC contro la @acffiorentina: tre le reti segnate dai bergamaschi!… - ItaSportPress : Atalanta, contro la Roma una maglia speciale per Natale... - - AlloccaGianluca : @Collimasoni Dici questo perché, come tanti altri, stai sottovalutando la prestazione contro l’Atalanta che è stata… - MarcoReNer_azz : Quella che avevo visto contro l’Atalanta mi sembrava una provinciale che subiva gioco. X loro basta una buona prest… -