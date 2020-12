Atalanta, attenta a Fonseca e alla Roma super offensiva. Che però un po’ di difetto li ha, e su quelli si può attaccare (Di domenica 20 dicembre 2020) Il tour de force dell’Atalanta, tra sfide di Champions League e campionato, prosegue al ritmo di una gara ogni tre giorni. Nemmeno il tempo di archiviare l’ottimo pareggio di Torino, che gli uomini di Gasperini sono già chiamati alla difficilissima … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 dicembre 2020) Il tour de force dell’, tra sfide di Champions League e campionato, prosegue al ritmo di una gara ogni tre giorni. Nemmeno il tempo di archiviare l’ottimo pareggio di Torino, che gli uomini di Gasperini sono già chiamatidifficilissima …

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta attenta Pirlo: "Juve, attenta a Gervinho! Il pari con l'Atalanta mi fa ancora rabbia" Corriere dello Sport.it Atalanta-Roma, Gomez non convocato. È rottura, inevitabile la cessione

È rottura tra Gasperini e Gomez. Il Papu non è convocato per la partita con la Roma. Alle 17.40 la sociewtà ha emesso l’elenco dei convocati: “L’allenatore in condivisione con la società ha deciso di ...

Atalanta, domenica c’è la Roma. Gasperini: “Cerchiamo una lunga striscia di vittorie”

La Dea cerca continuità di risultati dopo le due vittorie consecutive con Ajax e Fiorentina e il pareggio sul campo della Juventus ...

