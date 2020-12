Ascolti TV | Sabato 19 dicembre 2020 I Soliti Ignoti per Telethon 18 3% | L’Album di Tu si que Vales 15 4%

(Di domenica 20 dicembre 2020) I- Max Giusti e Christian De Sica Nella serata di ieri,19, su Rai1 I– Speciale, in onda dalle 20.46 alle 23.51, ha conquistato 4.413.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5di Tu si que, in onda dalle 21.41 alle 25.10, ha raccolto davanti al video 2.836.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.358.000 spettatori (5.1%) e Criminal Minds da 1.249.000 spettatori (5.2%). Su Italia 1 Dragon Trainer ha intrattenuto 1.452.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Ricomincio da RaiTre ha raccolto davanti al video 1.012.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 I.T. – Una mente pericolosa totalizza un a.m. ...

Su Rai1 I Soliti Ignoti Speciale Telethon a 4,4 milioni e 18,3%. Su Canale il the best of di Tu si que vales a 2,8 milioni ed il 15,4%.Ascolti tv 19 dicembre: chi ha vinto la gara di share ieri sera? In tv c'era anche I soliti ignoti per Telethon su Rai1. Ecco i dati Auditel, ...