(Di domenica 20 dicembre 2020) I Soliti Ignoti - Max Giusti e Christian De Sica Nella serata di ieri,19, su Rai1 I Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’Album di Tu si que Vales ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da .000 spettatori (%) e Criminal Minds da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Dragon Trainer ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Ricomincio da RaiTre ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 I.T. – Una mente pericolosa totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Un Povero ricco ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Miss Christmas ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove Tutta la Verità ha raccolto .000 spettatori e l’% di ...

zazoomblog : Ascolti Tv sabato 19 dicembre 2020: l’album di Tu sì que Vales Soliti Ignoti speciale Telethon Pantani dati Auditel… - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 19 dicembre 2020: l’album di Tu sì que Vales, Soliti Ignoti speciale Telethon, Pantani, dati Audi… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2579 — Ascolti da domenica 13 a sabato 19 dicembre 2020: ottimi ascolti per il fina… - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Silvia Toffanin, la fata magica della tv????: fa anche sparire i telespettatori di Rai1, visti gli ascolti della concorrenza… - Marina111tznfrr : RT @MasterAb88: Silvia Toffanin, la fata magica della tv????: fa anche sparire i telespettatori di Rai1, visti gli ascolti della concorrenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Sabato

RAI - Radiotelevisione Italiana

Ascolti tv 19 dicembre: chi ha vinto la gara di share ieri sera? In tv c'era anche I soliti ignoti per Telethon su Rai1. Ecco i dati Auditel, ...Nella giornata di sabato, il calciatore Luis Suarez ha confermato di avere saputo prima della prova quelli che sarebbero stati i contenuti dell'esame all'università per stranieri. È quanto sarebbe eme ...