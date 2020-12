Ascolti Tv: 10 milioni per il premier Conte, tutti aspettavano le notizie sul lockdown di Natale. Boom per la Palombelli e Mentana (Di domenica 20 dicembre 2020) ... Canale5: 3.379.000 spettatori (share 18,72%) 8) Otto e Mezzo, La7: 2.357.000 spettatori (share 8,58%) 9) Stasera Italia, Rete4: 2.140.000 spettatori (share 7,82%) 10) TG La7, edizione straordinaria, ... Leggi su terninrete (Di domenica 20 dicembre 2020) ... Canale5: 3.379.000 spettatori (share 18,72%) 8) Otto e Mezzo, La7: 2.357.000 spettatori (share 8,58%) 9) Stasera Italia, Rete4: 2.140.000 spettatori (share 7,82%) 10) TG La7, edizione straordinaria, ...

chetempochefa : Ottimi ascolti per l'ultima puntata del 2020 di #CTCF: oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 9.56%, con un… - chetempochefa : Ancora ottimi ascolti per #CTCF con oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori e quasi il 10% di share, con un picco… - Salvobracchitt2 : RT @fabiofabbretti: #TheVoiceSenior cala ma vince facile con quasi 3,7 milioni di spettatori e il 18.2% di share. Bene #CTCF a 2,5 mln (9.6… - vitadafanboy : RT @lmitaupdates: One I’ve Been Missing ha ufficialmente superato i 20 MILIONI di ascolti su Spotify?? BUY OIBM ON ITUNES - lmitaupdates : One I’ve Been Missing ha ufficialmente superato i 20 MILIONI di ascolti su Spotify?? BUY OIBM ON ITUNES -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti milioni Ascolti tv di sabato 19 dicembre - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Sanità, Spirlì ai vertici della clinica Sant’Anna: «Lavoriamo per tutelare un’eccellenza»

«Siamo impegnati al massimo per risolvere i problemi della clinica Sant’Anna, che è un polo di eccellenza cardiochirurgico nazionale e che consente ogni anno a centinaia di calabresi di poter godere d ...

Nba, LeBron James contro tutti: il ritorno di Curry e Durant, favoriti e possibili sorprese della nuova stagione

la bolla di Orlando non è costata meno di 150 milioni di dollari, quindi ci sono stati i mancati ricavi legati alle porte chiuse, alle partite cancellate, alle sofferenze (inevitabili) del ...

«Siamo impegnati al massimo per risolvere i problemi della clinica Sant’Anna, che è un polo di eccellenza cardiochirurgico nazionale e che consente ogni anno a centinaia di calabresi di poter godere d ...la bolla di Orlando non è costata meno di 150 milioni di dollari, quindi ci sono stati i mancati ricavi legati alle porte chiuse, alle partite cancellate, alle sofferenze (inevitabili) del ...