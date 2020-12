Arriva il bonus idrico: ecco in cosa consiste (Di domenica 20 dicembre 2020) ecco il Fondo per il risparmio dell’acqua da 20 milioni di euro che prevede un bonus idrico da 1.000 euro per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. L’incentivo dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021. Con un emendamento alla legge di Bilancio è stata approvata l’istituzione del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. Il bonus, del valore di 1000 euro fino ad esaurimento delle risorse, verrà riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia che sosterranno spese per: – ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 20 dicembre 2020)il Fondo per il risparmio dell’acqua da 20 milioni di euro che prevede unda 1.000 euro per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. L’incentivo dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021. Con un emendamento alla legge di Bilancio è stata approvata l’istituzione del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. Il, del valore di 1000 euro fino ad esaurimento delle risorse, verrà riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia che sosterranno spese per: – ...

