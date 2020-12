Arisa a Sanremo | la battuta maliziosa su Amadeus che ha lasciato tutti senza parole

Leggi su altranotizia

(Di domenica 20 dicembre 2020)mette in imbarazzocon una. Cosa ha detto la cantante per lasciare. Fonte: InstagramCome anticipato nei giorni scorsi, tra i Big che saliranno sul palco nel corso del prossimo festival dici sarà anche la cantante, al momento impegnata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La cantante, però, hacon unasul conto di. Cosa ha detto di tanto imbarazzante? Le partecipazioni diSaremo 2021 non sarà certamente ...