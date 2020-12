Ariana Grande convola a nozze col fidanzato | ecco la foto dell’anello

Leggi su 361magazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ilpasso per la giovane coppia La celebre cantante di fama mondiale, ha annunciato sui social che ben presto convolerà acolDalton Gomez.CHI È LUI Dalton Gomez fa l’agente immobiliare ed è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. I due hanno passato il lockdown insieme e proprio in quel periodo, il loro rapporto è diventato molto più forte. I due non stanno insieme da molto tempo, soltanto nel videoclip del brano “Stuck with u“, vediamo che i due convivono e che stanno insieme. I primi avvistamenti sono stati durante nel febbraio di quest’anno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 361 Magazine (@361magazine) LA PROPOSTA DI MATRIMONIO Da poche oreha ...