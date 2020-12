Anticipazioni Una Vita lunedì 21 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020)21– Ledesma fugge: dopo una serie di approfondite ricerche Emilio scopre la verità sul Ledesma e di conseguenza ne approfitta per smascherarlo. Studierà bene l’occasione migliore e appena possibile svelerà a tutti il tuo segreto: Ledesma è un impostore oltre che un assassino, ed è bene che tutti lo sappiano. Con queste parole umilia l’uomo e lo costringe alla fuga. Possiamo immaginare la reazione di Ledesma non appena Emilio rivelerà a tutti la verità sul suo passato. In siffatto contesto Ledesma realizza che fuggire è l’unica soluzione possibile. L'articolo News Programmi Tv.