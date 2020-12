Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 21 al 25 dicembre 2020 | la scelta di Roberto

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020) Nelledal 21 al 25della soap opera napoletana Unalvedremosul punto di scegliere da che parte stare. Per lui è arrivata la resa dei conti: chi sceglierà Lara o Marina? ma soprattutto come reagiranno le due di fronte alla suadefinitiva?Unaldal 21 al 23: ladiLunedì 21– Il successo diè al settimo cielo dopo essere diventato il maggior azionista dei Cantieri. L’uomo non vede l’ora di festeggiare con Lara, anche se una ...