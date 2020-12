Anticipazioni Un Posto al sole martedì 22 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

22– Il dramma di Marina: con la vittoria di Roberto che di fatto prende pieno possesso della dirigenza dei Cantieri Marina si trova ad un bivio tra ciò che vorrebbe fare e ciò che è perduto per sempre. A ciò si aggiunge anche la sconfitta sul piano emotivo e personale dato che Roberto sembra essere intenzionato a continuare una frequentazione con Lara. Di conseguenza Marina inizia ad abbandonarsi a pensieri oscuri che la inquietano e nel tempo stesso le donano sollievo. Roberto comprende il suo reale stato d'animo e vorrebbe fare qualcosa per per aiutarla. Alla fine dei conti lo farà o ancora una volta Lara glielo impedirà?