Anticipazioni The Voice Senior, la finale: cosa vedremo stasera in tv (Di domenica 20 dicembre 2020) Anticipazioni The Voice Senior, la finale. Tutto pronto per la conclusione del talent targato Rai: l’appuntamento è per stasera, domenica 20 dicembre 2020, in prima serata su Rai 1. Anticipazioni The Voice Senior, la finale: ecco cosa vedremo stasera in tv in prima serata C’è grande attesa per la finale di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici che stasera, domenica 20 dicembre, in prima serata alle 21.25 su Rai1, proclamerà in diretta il primo vincitore dello show che ha conquistato pubblico e critica. Gli ospiti della finale di The Voice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020)The, la. Tutto pronto per la conclusione del talent targato Rai: l’appuntamento è per, domenica 20 dicembre 2020, in prima serata su Rai 1.The, la: eccoin tv in prima serata C’è grande attesa per ladi The, il programma condotto da Antonella Clerici che, domenica 20 dicembre, in prima serata alle 21.25 su Rai1, proclamerà in diretta il primo vincitore dello show che ha conquistato pubblico e critica. Gli ospiti delladi The...

