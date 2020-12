Anticipazioni puntate spagnole Il Segreto | Marta è incinta ma il padre non è Ramon?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 20 dicembre 2020) Un’agghiacciante scoperta, sconvolgeràe le prossimede Ile questo desterà non poche preoccupazioni alla Solozabal, in quanto pare che la donna gravida stia aspettando un figlio da Adolfo. Non appenascoprirà la verità, la sua reazione sarà fuori controllo. Cosa accadrà? L’uomo si scaglierà anche contro il marito di Rosa?Ilama ancora Adolfo?è costretta a rinunciare al suo grande amore: Adolfo, l’uomo che non ha mai smesso di amare, ma che ha dovuto lasciare. Infatti, la Solozabal ha dato una possibilità a, il ragazzo che in passato l’ha corteggiata ed è proprio con lui che si sposerà in gran ...