Anticipazioni Il Paradiso delle signore lunedì 21 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020)21– La disperazione di Silvia: oramai Natale è alle porte ma lo stato d’animo di Silvia è a terra. Il motivo? Sapere che suo figlio non lo passerà con lei dopo aver deciso di starle il più lontano possibile. Così zia Ernesta con l’aiuto di Stefania decide di far sentire la donna meno sola, aiutandola a passare la vigilia di Natale in maniera spensierata almeno per un giorno. Silvia apprezza il loro gesto ma nel tempo stesso è consapevole del fatto che non riusciranno a scaldare il suo cuore. L’unico che può riuscirci è Federico. L'articolo News Programmi Tv.