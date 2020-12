Anticipazioni Beautiful venerdì 25 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020)25– Il confronto tra Ridge e Brooke: Brooke punta il dito contro Ridge dopo aver scoperto quello che c’è stato con Shauna. L’uomo cerca di minimizzare spiegando che in realtà si è trattato di un bacio anche involontario data la circostanza, ma Brooke non gli crede. I due sono ad un punto di non ritorno e ormai sono tanti i motivi per i quali potrebbero lasciarsi. Ridge non vuole affatto separarsi da lei ignaro che dietro questo scontro, c’è proprio suo figlio. L'articolo News Programmi Tv.