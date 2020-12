Anticipazioni Beautiful mercoledì 23 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020)23– La freddezza di Hope: Thomas prova a contattare Hope, ma la giovane si mostra ancora una volta fredda e distaccata. Il giovane allora cerca di farle capire le sue buone intenzioni e vedendo di fronte a lui un muro usa ancora una volta Douglas, ma questa volta la ragazza ha capito il tuo gioco e cerca di chiudere la conversazione di fronte all’ennesimo rifiuto. In siffatto contesto Thomas l’accusa finendo per puntare il dito contro sua madre. Non è più disposto a farsi calpestare. È presto tutti se ne accorgeranno di quanto vale. L'articolo News Programmi Tv.