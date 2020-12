Anticipazioni Beautiful martedì 22 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

22– La paura di Shauna: Shauna percepisse l'odio di Thomas nei confronti di Brooke e teme che il giovane possa essere pronto a fare qualsiasi mossa pur di ottenere ciò che si è prefissato.Così sotto le insistenze dei ragazzo la donna dovrà fare in modo che Brooke sospetti che tra lei e Ridge c'è stato più di un bacio, anche se non è vero. In effetti di quella serata Ridge si ricorda ben poco e Shauna ammette che tra i due c'è stato solo un bacio. Per Thomas Brooke deve credere che in realtà il suo compagno è andato a letto con la sua ex. Solo vedendo piangere Brooke potrà ritenersi soddisfatto.