Anticipazioni Beautiful lunedì 21 dicembre 2020

(Di domenica 20 dicembre 2020)21– Il piano di Thomas: Thomas scopre che suo padre e Shauna hanno avuto un breve flirt, e pensa bene di usarlo per rovinare la vita a Brooke. Nel farlo però non pensa che in questo modo danneggia anche suo padre. In ogni caso Thomas e seriamente intenzionato a piegare la madre di Hope dopo tutto quello che gli ha fatto passare. Per questo motivo vuole vendicarsi di lei e farla soffrire per aver osato mettergli il bastone tra le ruote. Per riuscirci si servirà di Shauna arrivando a ricattarla. L'articolo News Programmi Tv.