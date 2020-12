Anticipazioni Beautiful giovedì 24 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020)24– La gratitudine di Katie: Katie è molto grata a Flo per quello che ha fatto per lei, dato che è arrivata addirittura a donarle un rene per darle la possibilità di continuare a vivere. Per questo motivo si impegna, non solo a proteggerla ma ad aiutarla a realizzarsi nella sua vita. Katie è consapevole di quello che ha fatto Flo ma data la circostanza vuole darle un’altra chance. Wyatt è sorpreso dall’atteggiamento della sua ex ma nello stesso tempo lo comprende visto e considerato che senza Flo Katie a quest’ora sarebbe morta. L'articolo News Programmi Tv.