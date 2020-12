Anna Ferzetti: il mio anno speciale (Di domenica 20 dicembre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 51 di Vanity Fair in edicola fino al 22 dicembre 2020 A un certo punto Anna Ferzetti tira uno schiaffo al suo compagno Pierfrancesco Favino. Uno schiaffo sonoro. Solo che, in quel momento, Favino non era il suo compagno: era d’Artagnan. E lei era Enrichetta d’Inghilterra, la cattiva del nuovo film di Giovanni Veronesi, Tutti per 1 – 1 per tutti, in prima visione su Sky la notte di Natale. La trama: per salvare la monarchia, la regina d’Austria (Margherita Buy) manda i suoi invecchiati e arrugginiti moschettieri (Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo) a compiere un’ultima missione: scortare Enrichetta e sua figlia Ginevra fino in Olanda, dove la principessina dovrà convolare a nozze. Inutile dire che, tra la partenza e l’arrivo, ne succederanno di ogni. Inclusi duelli, incontri magici, tante risate e, appunto, qualche ceffone. Che ora Anna, svestita la parrucca e gli abiti di scena, ricorda dallo studio di casa sua a Roma: «Gli ho detto: non riesco a dare schiaffi finti, quindi cerchiamo di non sbagliare la scena, perché te lo tiro davvero», racconta divertita in felpa grigia e senza trucco. «In realtà ero terrorizzata da due cose. La prima era fargli saltare il neo posticcio che aveva appiccicato in faccia: sono un’ex atleta di pentathlon, sono forzuta». Leggi su vanityfair (Di domenica 20 dicembre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 51 di Vanity Fair in edicola fino al 22 dicembre 2020 A un certo punto Anna Ferzetti tira uno schiaffo al suo compagno Pierfrancesco Favino. Uno schiaffo sonoro. Solo che, in quel momento, Favino non era il suo compagno: era d’Artagnan. E lei era Enrichetta d’Inghilterra, la cattiva del nuovo film di Giovanni Veronesi, Tutti per 1 – 1 per tutti, in prima visione su Sky la notte di Natale. La trama: per salvare la monarchia, la regina d’Austria (Margherita Buy) manda i suoi invecchiati e arrugginiti moschettieri (Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo) a compiere un’ultima missione: scortare Enrichetta e sua figlia Ginevra fino in Olanda, dove la principessina dovrà convolare a nozze. Inutile dire che, tra la partenza e l’arrivo, ne succederanno di ogni. Inclusi duelli, incontri magici, tante risate e, appunto, qualche ceffone. Che ora Anna, svestita la parrucca e gli abiti di scena, ricorda dallo studio di casa sua a Roma: «Gli ho detto: non riesco a dare schiaffi finti, quindi cerchiamo di non sbagliare la scena, perché te lo tiro davvero», racconta divertita in felpa grigia e senza trucco. «In realtà ero terrorizzata da due cose. La prima era fargli saltare il neo posticcio che aveva appiccicato in faccia: sono un’ex atleta di pentathlon, sono forzuta».

È un momento d’oro per Anna Ferzetti, impegnatissima sul set, felice nella vita. Solo una cosa le manca: una chiacchierata con il suo papà, a cui vorrebbe tanto fare una ...

