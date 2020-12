Anemia, cosa fare quando nasce dai reni (Di domenica 20 dicembre 2020) quando si pensa all’Anemia, ovvero ai bassi tassi di emoglobina all’interno dei globuli rossi, il pensiero corre subito a carenza di ferro o a flussi mestruali particolarmente abbondanti. In realtà le cause di questo fenomeno possono essere molte, tanto che ci sono casi in cui chi soffre di malattia renale cronica – quindi con insufficienza della funzione di questi organi – presenta anche questo problema. Si tratta di un quadro che va riconosciuto insieme allo specialista, perché spesso i reni non danno segni percepibili della loro sofferenza: la diagnosi precoce del problema è fondamentale per affrontarlo al meglio. Come riconoscere il problema Ci sono segnali che, nelle persone con problemi renali, possono far pensare anche a una possibile Anemia. Ma purtroppo a volte vengono sottovalutati. “Troppo spesso alcuni dei ... Leggi su dilei (Di domenica 20 dicembre 2020)si pensa all’, ovvero ai bassi tassi di emoglobina all’interno dei globuli rossi, il pensiero corre subito a carenza di ferro o a flussi mestruali particolarmente abbondanti. In realtà le cause di questo fenomeno possono essere molte, tanto che ci sono casi in cui chi soffre di malattia renale cronica – quindi con insufficienza della funzione di questi organi – presenta anche questo problema. Si tratta di un quadro che va riconosciuto insieme allo specialista, perché spesso inon danno segni percepibili della loro sofferenza: la diagnosi precoce del problema è fondamentale per affrontarlo al meglio. Come riconoscere il problema Ci sono segnali che, nelle persone con problemi renali, possono far pensare anche a una possibile. Ma purtroppo a volte vengono sottovalutati. “Troppo spesso alcuni dei ...

