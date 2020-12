Andrea Zenga, prima crisi al GF Vip: “Mi sento fuori contesto…” (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Piccolo momento di sconforto per Andrea Zenga che, al fianco di Stefania Orlando e Andrea Zelletta, s’interroga sulla sua presenza nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di “figlio di…”. Lui, facendosi conoscere meglio dai compagni di avventura, svela di essere un ragazzo semplice in cerca della sua stabilità. Andrea Zenga, prima crisi al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 20 dicembre 2020) Piccolo momento di sconforto perche, al fianco di Stefania Orlando eZelletta, s’interroga sulla sua presenza nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di “figlio di…”. Lui, facendosi conoscere meglio dai compagni di avventura, svela di essere un ragazzo semplice in cerca della sua stabilità.al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

