Andrea Sannino | spunta la foto del passato con sua moglie | come sono cambiati negli anni

(Di domenica 20 dicembre 2020) Sul profilo social ufficiale dita uno scatto delin compagnia di suaMarinella: che tenerezza! Non ha assolutamente bisogno di presentazioni,. Impressionante voce di ‘Abbracciame’, il singolo che, durante la prima ondata di Coronavirus, è stata la colonnara delle giornate di tutti gli italiani, decanta di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MontiFrancy82 : A #domenicain ospiti @ZuccheroSugar #StefanoDeMartino #BiagioIzzo @MassimoBoldi #SergioCastellitto #LucaAlghisi… - SMSNEWSOFFICIAL : A #domenicain ospiti @ZuccheroSugar #StefanoDeMartino #BiagioIzzo @MassimoBoldi #SergioCastellitto #LucaAlghisi… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti Zucchero, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Massimo Boldi, Sergio Castellitto, Luca Alghisi,… - Notiziedi_it : Niente Sanremo per Andrea Sannino: “Ci sono rimasto male, ma ci riproverò” - eliophilia : Pensieri maturati mentre si va dal tabaccaio per una strada buia con Andrea Sannino nelle orecchie. -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Sannino

InterNapoli.it

Sul profilo social ufficiale di Andrea Sannino è spuntata uno scatto del passato in compagnia di sua moglie Marinella: che tenerezza!Ospiti in tv 20 dicembre di Domenica In, Da noi a ruota libera, Quelli che il calcio, Kilimangiaro. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!