America's Cup, Max Sirena: "Ora studieremo dove migliorare Luna Rossa. In tre giorni siamo progrediti" (Di domenica 20 dicembre 2020) La Christmas Race di vela è stata annullata a causa della mancanza di vento: nella notte italiana le condizioni meteo di Auckland non hanno consentito il regolare svolgimento delle regate. La prima semifinale in programma, quella tra Emirates Team New Zealand e l'Ineos Team UK, era stata anche completata, con il netto trionfo dell'imbarcazione neozelandese, ma è stata annullata dopo il traguardo a causa del superamento del limite massimo di regata fissato in 45 minuti. Luna Rossa e American Magic non sono neppure potute scendere in acqua. Così lo skipper e team director di Luna Rossa, Max Sirena, nel comunicato stampa diffuso dal consorzio italiano: "Sono stati anni impegnativi. Per tre anni abbiamo lavorato praticamente al buio, senza confronti. Questa è stata una grande opportunità, prima delle ..."

