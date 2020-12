America’s Cup, annullata la Christmas Cup. Luna Rossa al palo per mancanza di vento (Di domenica 20 dicembre 2020) annullata la Christmas Cup a causa della mancanza di vento. Sarebbe dovuta essere la conclusione di una spettacolare quattro giorni dedicata alla vela ma purtroppo oggi le condizioni meteo di Auckland non hanno consentito il regolare svolgimento delle regate. E pensare che la prima semifinale in programma, quella tra Emirates Team New Zealand e l’Ineos Team UK, era stata anche completata, con il netto trionfo dell’imbarcazione neozelandese, ma è stata annullata dopo il traguardo a causa del superamento del limite massimo di regata fissato in 45 minuti. Luna Rossa e American Magic erano pronte a giocarsi un posto in finale ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante ore di attesa il vento ha deciso di non palesarsi e agli organizzatori non ha ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020)laCup a causa delladi. Sarebbe dovuta essere la conclusione di una spettacolare quattro giorni dedicata alla vela ma purtroppo oggi le condizioni meteo di Auckland non hanno consentito il regolare svolgimento delle regate. E pensare che la prima semifinale in programma, quella tra Emirates Team New Zealand e l’Ineos Team UK, era stata anche completata, con il netto trionfo dell’imbarcazione neozelandese, ma è statadopo il traguardo a causa del superamento del limite massimo di regata fissato in 45 minuti.e American Magic erano pronte a giocarsi un posto in finale ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante ore di attesa ilha deciso di non palesarsi e agli organizzatori non ha ...

