Amami come questa meravigliosa poesia indiana sull’amore

La verità è che anche dietro le donne più ciniche e disilluse si nasconde un sogno d'amore. E forse, è stata proprio la visione di quel desiderio in frantumi a inaridire il cuore, almeno all'apparenza. Perché possiamo negarlo con tutte le nostre forze e con ogni muscolo del nostro cuore che quei sentimenti sdolcinati e romantici non fanno per noi, che stiamo bene da sole e la presenza di una persona con la quale condividere la vita non ci interessa poi tanto. Ma la verità, l'unica e indomabile, è che l'amore è la forza motrice del mondo intero e di ognuna di noi. Questo non vuol dire che dobbiamo accontentarci o cadere in quel disperato desiderio d'amore complice della nascita dei rapporti più malsani e perversi. Non vuol dire neanche che dobbiamo amare troppo e mettere la felicità degli altri prima della nostra. Anche perché il vero amore, quello gentile, autentico e puro, non ...

