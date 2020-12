Amadeus risponde a Morgan: “Cose non vere e insulti. Non gli ho promesso niente, ecco cosa gli ho chiesto” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Morgan ha detto tante Cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival”, Amadeus replica dalle pagine di Libero dove ieri erano arrivati nuovi attacchi di Morgan. Il cantante è stato escluso dalla lista di Sanremo 2021 ma anche come giudice nella serata finale di Sanremo Giovani. Pioggia di critiche, controdiretta su Instagram e post, ora non più disponibili, con offese e insulti al direttore artistico della kermesse. Ha parlato anche di mobbing e l’avvocato Piergiorgio Assumma ha fatto pervenire una diffida allo stesso Morgan. “Mi ha mandato degli insulti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “ha detto tantenon. Non gli houn posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival”,replica dalle pagine di Libero dove ieri erano arrivati nuovi attacchi di. Il cantante è stato escluso dalla lista di Sanremo 2021 ma anche come giudice nella serata finale di Sanremo Giovani. Pioggia di critiche, controdiretta su Instagram e post, ora non più disponibili, con offese eal direttore artistico della kermesse. Ha parlato anche di mobbing e l’avvocato Piergiorgio Assumma ha fatto pervenire una diffida allo stesso. “Mi ha mandato degli...

