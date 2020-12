Amadeus: “Morgan mi ha insultato in privato” (Di domenica 20 dicembre 2020) Amadeus, intervistata via Libero da Fabrizio Biasin, ha risposto alle dure accuse di Morgan rivelando che in privato l’ha offeso ed insultato per il mancato arruolamento nei Big del Festival di Sanremo 2021. “Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi”. Amadeus ha poi aggiunto: “Ventisei canzoni sono tante? Proprio perché ho voluto dare spazio alla musica. Anzi, alle canzoni ancor prima dei cantanti. Al limite chiameremo qualche ospite in meno. Non mi nascondo: faremo le due di notte ma, finale a parte, non oltre. E poi Fiorello mi dice: ‘Io alle 11.30 mi addormento‘, lo trovo dietro le quinte appisolato. È il Festival della canzone, si dice sempre ma per me è davvero così. Troppi giovani? ... Leggi su biccy (Di domenica 20 dicembre 2020), intervistata via Libero da Fabrizio Biasin, ha risposto alle dure accuse dirivelando che inl’ha offeso edper il mancato arruolamento nei Big del Festival di Sanremo 2021. “Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi”.ha poi aggiunto: “Ventisei canzoni sono tante? Proprio perché ho voluto dare spazio alla musica. Anzi, alle canzoni ancor prima dei cantanti. Al limite chiameremo qualche ospite in meno. Non mi nascondo: faremo le due di notte ma, finale a parte, non oltre. E poi Fiorello mi dice: ‘Io alle 11.30 mi addormento‘, lo trovo dietro le quinte appisolato. È il Festival della canzone, si dice sempre ma per me è davvero così. Troppi giovani? ...

