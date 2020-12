Alice | «La mia strana nuova vita in Siberia»

(Di domenica 20 dicembre 2020) «Io vivo qui da quando sono nato e non mi ci sono ancora abituato all’inverno. per noi l’estate è una festa e il 31 agosto un funerale». Ho conosciuto Nikita cinque mesi fa, era il 21 giugno, uno dei giorni più lunghi dell’anno. In Europa segna il primo giorno d’estate, nel Nord della Russia il momento in cui il sole inizia la sua permanenza estiva sopra l’orizzonte.

tommosdarlin : @curlyboobear__ Alice che stupida mamma mia stesse vibes di invia - EmilyVanValents : La seconda stagione di In Treatment mi è piaciuta quanto la prima. Ho adorato Irene ed Elisa, e quando Elisa durant… - Alice_2507 : RT @pazzeskamil4no: “ma posso dire che sono passata dalla cucina e sembra davvero un altro grande fratello? ho pensato ma chi è tutta sta g… - natvralswift : mia mamma è a casa di alice quindi posso chiederle se era ancora con la tipa - desirevzajn : @Alice_Caccamo00 lo so che intendevano, però mi ha dato fastidio che l'abbiano fatto su un tweet dove c'era una mia foto, ecco -

Ultime Notizie dalla rete : Alice mia

Traveller Italia

Petrozavodsk fu una delle prime tappe verso Il Nord e il circolo Polare. Io e la mia compagna di viaggio non avevamo limiti di tempo, eravamo entrambe bloccate in Russia. Ci muovevamo facendo ...«Arrivato a 40 anni è come se avessi deciso di tracciare una linea che separa il punto in cui sono arrivato dall’inizio di una fase diversa» ALICE BENATTI ... della mia vita: è come ...