Alex Vinatzer, la promessa dello sci azzurro: «Tutto è iniziato grazie al cioccolato» (Di domenica 20 dicembre 2020) Per un bambino della Val Gardena, imparare a sciare è una tappa di crescita quasi obbligatoria, che solitamente arriva subito dopo i primi passi. Eppure, per la serie «non sempre il destino è chiaro dall’inizio», ad Alex Vinatzer – giovane promessa dello sci azzurro – quei due attrezzi lunghi e piatti per scivolare sulla neve non convincevano un granché: «Sono sincero, da bambino preferivo altri sport», ci rivela lo slalomista altoatesino, classe ’99, alla vigilia delle gare «casalinghe» in Alta Badia e a Madonna di Campiglio. «Non mi piaceva sciare, per fortuna il mio maestro trovò uno stratagemma». Leggi su vanityfair (Di domenica 20 dicembre 2020) Per un bambino della Val Gardena, imparare a sciare è una tappa di crescita quasi obbligatoria, che solitamente arriva subito dopo i primi passi. Eppure, per la serie «non sempre il destino è chiaro dall’inizio», ad Alex Vinatzer – giovane promessa dello sci azzurro – quei due attrezzi lunghi e piatti per scivolare sulla neve non convincevano un granché: «Sono sincero, da bambino preferivo altri sport», ci rivela lo slalomista altoatesino, classe ’99, alla vigilia delle gare «casalinghe» in Alta Badia e a Madonna di Campiglio. «Non mi piaceva sciare, per fortuna il mio maestro trovò uno stratagemma».

zizionice : RT @neveitalia: Alex Vinatzer: “Non sono ancora al 100%, ma spero di essere tra i favoriti in Alta Badia” #fisalpine #AlpineSkiing #14Dicem… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Alex Vinatzer: “Non sono ancora al 100%, ma spero di essere tra i favoriti in Alta Badia” #fisalpine #AlpineSkiing #14Dicem… - neveitalia : Alex Vinatzer: “Non sono ancora al 100%, ma spero di essere tra i favoriti in Alta Badia” #fisalpine #AlpineSkiing… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Vinatzer Alex Vinatzer: 'Non sono ancora al 100%, ma spero di essere tra i favoriti in Alta Badia' NEVEITALIA.IT "La 3Tre senza pubblico? Cambierà qualcosa, ma il favorito è Noel". L'analisi di Massimo Rinaldi

Il direttore sportivo azzurro proiettato già verso la classicissima di Campiglio del 22 dicembre (preceduta di 24 ore dal primo slalom di CdM in Badia). 'Vinatzer ...

Razzoli e Sala positivi al covid

Tra i positivi anche il tecnico trentino Stefano Costazza. Oggi in occasione dello slalom speciale di Coppa Europa non hanno preso il via Stefano Gross, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Federico ...

Il direttore sportivo azzurro proiettato già verso la classicissima di Campiglio del 22 dicembre (preceduta di 24 ore dal primo slalom di CdM in Badia). 'Vinatzer ...Tra i positivi anche il tecnico trentino Stefano Costazza. Oggi in occasione dello slalom speciale di Coppa Europa non hanno preso il via Stefano Gross, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Federico ...